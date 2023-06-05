Девятиметровый арт-объект установят в Тулуне: на него потратят 3,4 млн рублей

Новый арт-объект появится на ул. Ленина, 31А в городе Тулуне Иркутской области – он будет иметь длину 9,2 метра. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Скриншот из документации с портала госзакупок

Заказчиком является администрация населенного пункта. Скульптура, представляющая собой фразу «Тулун, я дома», будет иметь высоту 2,9 метра, ширину – 5,7 метра. К ней будет прикреплена скамейка.

Каркас скульптуры сделают из профильных труб, после чего покроют стеклопластиком. На создание объекта из местного бюджета направят 3,4 млн рублей. Поиски подрядчика для реализации проекта сейчас ведутся – работы будут начаты и завершены в этому году.