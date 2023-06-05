Экономические показатели КНР оценивают, как тревожные

Китайская экономика в конце мая продемонстрировала не самые лучшие показатели роста, разочаровав и встревожив инвесторов, пишут «Известия».

«Что-то пошло не так» с конца 2021 года, когда выяснилось, что волны пандемии могут продолжаться долго при недостаточных вакцинации и иммунитете. В течение 2022 года наиболее развитые в экономическом смысле провинции и города Китая несколько раз вновь садились на локдауны, что привело к резкому торможению экономической активности. Пока мировая экономика окончательно «выздоравливала» от пандемийных эффектов, в КНР продолжались рецидивы.

В итоге ВВП страны по итогам года вырос всего на 3%, что стало вторым с конца показателем за последние 50 лет (первый был продемонстрирован в 2020 году).

В конце 2022-го Китай начал отменять политику «нулевого ковида», что, с одной стороны, привело к массовым заражениям (но без массовых жертв), с другой – помогло с восстановлением деловой активности. Результат не заставил себя ждать: в первом квартале экономика выросла на 4,5%.

На 1,6 п.п. больше, чем по итогам предыдущих трех месяцев, и существенно выше ожиданий аналитиков, предрекавших рост всего на 4%. Отличные показатели продемонстрировали как экспорт, так и внутреннее потребление. Казалось бы, трудности преодолены, начинается период уверенного роста, который поддержит не только региональную, но и всю мировую экономику.