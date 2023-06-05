Центробанк допустил запрет всех «рискованных» схем ипотеки

С 1 декабря 2022 года Банк России установил надбавки к коэффициенту риска для ипотеки с первоначальным взносом менее 10%. Об этом рассказали «Известия».

С 1 июня ограничения стали касаться займов, где первая сумма не превышает 20%, а с 2024-го – будут распространяться и на взнос в 30%. Помимо того, регулятор ввел повышенное резервирование жилищных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня.

Также ЦБ с 1 мая начал применять надбавки к коэффициентам риска в отношении всех ипотек на новостройки. Чтобы банки формировали адекватный запас капитала для кредитов с первоначальным взносом 10-30%, который считается небольшим.

В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, разрыв цен на строящееся и готовое жилье уменьшится, а стандарты кредитования улучшатся, Банк России рассмотрит возможность снижения уровня макропруденциальных надбавок, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ. Там подчеркивается: если уже введенные меры не приведут к значимому сокращению рискованных практик, то регулятор поднимет вопрос о внесении изменений в законодательство, которые предполагают их прямой запрет.