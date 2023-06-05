Антимонопольная служба проверит наценки на молочную продукцию

В обращении говорится, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15-20% на сырое молоко, однако в торговых сетях сохраняются наценки от 40 до 70% и выше, пишут «Известия».

Федеральную антимонопольную службу просят проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России. Такой запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги.

«В 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15-20% от ранее законтрактованных цен – от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», – говорится в документе, который есть у «Известий».

Причинами этого депутаты называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9% по итогам 2022 года), и новый виток сокращения реальных доходов населения (-1%).