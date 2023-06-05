Названо число безработных в Иркутской области

Согласно данным Иркутскстата, в первом квартале 2023 года общая численность рабочей силы в регионе составила 1130,6 тыс. человек, из них занятых – 1082,2 тыс., безработных – 48,4 тыс. человек.

Количество принятых работников крупных и средних предприятий превысило число выбывших на 9,6 тыс. человек.

По состоянию на конец марта в Приангарье были вакантны 31,1 тыс. рабочих мест (5,0% их общего числа). Максимальная потребность в кадрах отмечается в гостинично-общепитовском бизнесе, где свободны 15% мест.

Высокая нехватка работников наблюдается также в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (7% рабочих мест). В добыче полезных ископаемых пустуют 6% мест.

В государственных учреждениях службы занятости населения на конец марта состояли на учете 11,8 тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью, из них в качестве безработных было зарегистрировано 9,7 тыс. человек.