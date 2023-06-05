Средняя зарплата в Иркутской области в марте составила 72 тыс. рублей

По сравнению прошлым годом, в реальном выражении, она увеличилась на 4,3%. Данные приводит Иркутскстат.

Наибольшее значение в Приангарье зафиксировано в добыче полезных ископаемых – 181 тыс. рублей. Самая низкая зарплата (35 тыс. рублей) – в гостиницах и предприятиях общественного питания. Работники торговли, а также занятые в сфере недвижимости и оказания прочих видов услуг получают в среднем 38-43 тыс. рублей в месяц.

По предварительной оценке, в 1 квартале 2023 года суммарный объем номинальных денежных доходов населения составил 234,4 млрд рублей и увеличился (в фактических ценах) на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Реальные денежные доходы выросли на 2,2%. Реальные располагаемые денежные доходы в 1 квартале в 2023 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли на 3,1%.

Среднедушевой денежный доход в 1 квартале – 33 325 рублей в месяц (в 2022 году за это же время – 28 831).

Денежные расходы составили 221,6 млрд рублей и выросли на 3,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Население израсходовало 185,1 млрд рублей на покупку товаров и оплату услуг, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.