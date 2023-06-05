Число микразаймов на одного человека могут ограничить в России

Планируется ввести не более двух-трех займов на одного человека, проводить проверку платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение «Единой России».

Депутаты ранее уже предлагали ввести полный запрет МФО, но есть риск, что эти организации уйдут в теневой сектор. Сфера микрофинансирования населения по-прежнему остается крайне уязвимой, считают авторы инициативы. Действующие сегодня ограничения, как, например, обязательное получение лицензии ЦБ, установление ставки 1% в день (не более 365% в год), а также лимит максимальной суммы переплаты по займу (учитывая проценты, штрафы, пени) не выше 150% от изначальной суммы, можно считать недостаточными, говорится в письме.

– Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще – они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено, – говорит Александр Аксененко.

По его словам, лишь небольшой процент заемщиков МФО обладают юридической и финансовой грамотностью. Остальные зачастую оформляют несколько таких кредитов, не понимая финансовых рисков и их долговой нагрузки в целом, сказал парламентарий.