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Российские промышленники планируют заменить софт Siemens на GE

Вопрос прорабатывают компании «Еврохим» и «Северсталь» совместно с рядом других промышленных предприятий, передают «Ведомости» заявление владельца «Северстали» Алексея Мордашова на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«Создана рабочая группа при поддержке Минпромторга, сопредставителями в которой являются «Еврохим» и «Северсталь», а участниками – «Норникель», «Фосагро», «Уралхим», ассоциация «Индустриальные инновации» (среди участников «Газпромнефть – цифровые решения» и «Нефтетранссервис»). Целью этой рабочей группы является инициатива по созданию отечественной АСУ ТП», – рассказал бизнесмен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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