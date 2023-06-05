Российские промышленники планируют заменить софт Siemens на GE

Вопрос прорабатывают компании «Еврохим» и «Северсталь» совместно с рядом других промышленных предприятий, передают «Ведомости» заявление владельца «Северстали» Алексея Мордашова на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«Создана рабочая группа при поддержке Минпромторга, сопредставителями в которой являются «Еврохим» и «Северсталь», а участниками – «Норникель», «Фосагро», «Уралхим», ассоциация «Индустриальные инновации» (среди участников «Газпромнефть – цифровые решения» и «Нефтетранссервис»). Целью этой рабочей группы является инициатива по созданию отечественной АСУ ТП», – рассказал бизнесмен.