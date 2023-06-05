Эксперты Солид Банка провели тренинг по торговому финансированию и документарным операциям

В мае 2023 года эксперты АО «Солид Банк» провели в Таджикистане тренинг повышения квалификации для сотрудников таджикских банков на тему «Торговое финансирование и документарные операции, как инструмент внешнеэкономической деятельности в условиях санкций». Мероприятие состоялось на площадке Ассоциации Микрофинансовых Организаций Таджикистана (АМФОТ).

«Солид Банк в 2023 году уделяет особое внимание взаимному партнерству с банками других стран, помимо разработки совместных продуктов, дан старт ряду программ обмена опыта с другими банками.