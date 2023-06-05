Эксперты Солид Банка провели тренинг по торговому финансированию и документарным операциям

В мае 2023 года эксперты АО «Солид Банк» провели в Таджикистане тренинг повышения квалификации для сотрудников таджикских банков на тему «Торговое финансирование и документарные операции, как инструмент внешнеэкономической деятельности в условиях санкций». Мероприятие состоялось на площадке Ассоциации Микрофинансовых Организаций Таджикистана (АМФОТ).
Спикерами от АО «Солид Банк» выступили:
• Мамаджонов Рахимжон Рустамович – Начальник Управления Торгового Финансирования АО «Солид Банк».
• Шамсиев Рахматджон Джамолидинович – Начальник отдела аккредитивов и гарантий Управления Торгового Финансирования АО «Солид Банк».
«Солид Банк в 2023 году уделяет особое внимание взаимному партнерству с банками других стран, помимо разработки совместных продуктов, дан старт ряду программ обмена опыта с другими банками. Вектор на взаимное сотрудничество по всем возможным направлениям – один из важных шагов для развития в современных условиях санкций, тем более, что за более чем 30-летнюю историю существования Солид Банка наши эксперты накопили значительный объем знаний и опыта для того, чтобы делиться ими с партнёрами,» - комментируют в АО «Солид Банк».
В рамках тренинга сотрудники Банка познакомили участников с: историей документарных операций и торгового финансирования, экспортно-импортной практикой, представили обзор экспортно-импортных операций, рассказали о стандартных торговых терминах Инкотермс 2010/2020, международных расчетах, документарных аккредитивах, гарантиях и резервных аккредитивах. А участниками стали представители более 10ти банков Таджикистана.
Справка: Ассоциация Микрофинансовых Организаций Таджикистана является некоммерческой организацией, объединяющей на добровольной основе организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, а также иные организации заинтересованные в развитии микрофинансирования в Таджикистане. https://amfot.tj/about-us/
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