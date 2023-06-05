Победители грантового конкурса РУСАЛа получат до 3 миллионов рублей

РУСАЛ объявил о старте нового грантового конкурса, направленного на поддержку, развитие и повышение качества жизни в регионах. Победители получат шанс выиграть грант до трех миллионов рублей.

Подать заявку на конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» могут некоммерческие организации, частные предприниматели, государственные и муниципальные организации и фонды.

«Центр социальных программ» РУСАЛа создан почти 20 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. В задачи фонда входит выявление и поддержка, в том числе грантовая, лучших волонтёрских проектов и экологических акций.

Неоднократно становились победителями разнообразных грантовых конкурсов ЦСП и братчане. Так, в прошлом году благотворительный фонд «Улыбка в сердце» получил от РУСАЛа два миллиона рублей на закупку медицинского оборудования для реабилитации детей с ОВЗ. Известному братскому социальному предпринимателю, руководителю инклюзивного кластера «Гнездо» Ольге Амосовой финансирование РУСАЛа когда-то помогло открыть ее первый благотворительный магазин «Кладовка», а в недавнем прошлом - закупить оборудование для гончарной мастерской.

В числе победителей грантовых конкурсов РУСАЛа в разные годы значились проект руководителя объединения «Ярко» Андрея Артемьева по переработке пластика и проект Андрея Антоненкова «Кедры на Погодаева», обустройство сквера не территории Управления соцзащиты, оборудование спортзала в БрИМТ и многое другое.

- Создание достойных условий жизни для людей в регионах ответственности РУСАЛ является абсолютным приоритетом для нас. Только в прошлом году на социальные программы и проекты мы направили 16,5 млрд рублей, - комментирует директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев. - Грантовый конкурс – еще один инструмент развития территорий, где работают производства компании.

В 2023 году география конкурса определена с помощью Индекса устойчивого развития городов ответственности. Баллы по 12 направлениям присваиваются на основе статистических данных и опросов населения. Это позволяет оценить привлекательность муниципалитетов для жизни и работы, определить социальные сферы, остро нуждающиеся в инвестициях, а также анализировать их эффективность.

Подать заявку могут представители 11 территорий: города Братск, Тайшет, Шелехов, Тайшетский и Шелеховский районы в Иркутской области; Ачинск и посёлок Таежный в Красноярском крае; посёлок Белогорск в Кемеровской области; город Сорск Республики Хакасия; города Каменск-Уральский в Свердловской области и Бокситогорск в Ленинградской.

Организации из других населенных пунктов могут подать заявку при условии реализации в рамках географии конкурса.

- Для нас важно, что теперь, основываясь на Индексе устойчивого развития городов ответственности, мы сможем действовать точечно, решая проблемы там, где это нужнее, - отмечает исполнительный директор фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа Юлия Герцик. - По мнению людей, это образование, медицина, помощь малообеспеченным семьям, работа с трудными подростками, вовлечение их в культурную и общественную жизнь.

Заявку на конкурс можно подать на онлайн-платформе конкурса о 15 июля. По итогам экспертной оценки будет сформирован шорт-лист проектов для общественной защиты и онлайн-голосования. Итоги подведут осенью.

Внимание! Онлайн-презентация грантового конкурса состоится во вторник, 6 июня, в 12:00 по мск. Организаторы подробно расскажут о том, как правильно оформить заявку, как и в какие сроки будет проходить оценка проектов, на что следует обратить особое внимание при подаче документов. Зарегистрироваться для участия можно здесь.