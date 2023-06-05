Премиальным клиентам банка «Открытие» стали доступны бизнес-залы Every Lounge

Теперь клиенты сегментов Премиум и Private банка «Открытие» в рамках привилегии AirBack в дополнение к ранее доступным бизнес-залам могут пользоваться бизнес-залами Every Lounge. Им открыт доступ в бизнес-залы как в России, так и за рубежом.

Сервис Every Lounge включает более 330 залов за рубежом и свыше 110 залов в России. Чтобы получить к ним доступ, необходимо скачать приложение Every Lounge по ссылке и пройти регистрацию. Далее нужно выбрать из списка или найти интересующий бизнес-зал, ввести свои данные и данные гостей и оплатить проход по фиксированной стоимости картой «Открытия». После оплаты покупку можно будет возместить в мобильном или интернет-банке.

Воспользоваться доступом клиенты банка могут в течение одного месяца после оплаты, просто показав на входе в бизнес-зал проход, оформленный в приложении Every Lounge.

Другие бизнес-залы по-прежнему доступны для заказа через приложение «О.Консьерж».

AirBack – сервис, который позволяет возвращать в виде бонусных рублей 100% стоимости предполетных и других расходов: проходов в бизнес-залы и услуг трансфера, покупок в ресторанах и аэропортах, а также на сайтах и в приложениях авиакомпаний. Привилегия доступна всем премиальным клиентам «Открытия» – держателям карт Opencard. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте банка.