90% иркутян стараются не допускать ошибок в деловой переписке

Правила русского языка в рабочей переписке в соцсетях и мессенджерах иркутяне соблюдают тщательнее, чем в личных сообщениях. Реже всего за грамотностью следят молодые мужчины. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob в преддверии Дня русского языка приняли участие представители экономически активного населения города.

9 из 10 иркутян утверждают, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в деловом интернет-общении. В личной переписке правил русского языка придерживаются реже (74%), но и здесь большинство старается не допускать ошибок.

Мужчины менее принципиальны в вопросе грамотности: среди представителей сильного пола меньше тех, кто всегда соблюдает правила и в деловой (83%), и в личной переписке (63%), чем среди женщин (95 и 85% соответственно).

Старшее поколение к вопросам грамотности относится более щепетильно, чем те, кто моложе: среди горожан старше 45-ти в деловой переписке всегда соблюдают правила 93%, в личной — 85%, среди иркутян до 34 лет — 91 и 72% соответственно.

Требовательность к себе растет и с увеличением уровня дохода: из числа опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. 96% всегда грамотны в бизнес-общении, 83% — в личном, среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, таковых 85 и 75% соответственно.

Закономерно, что горожане, считающие свой уровень знания русского языка близким к идеалу, и в рабочих, и в личных сообщениях соблюдают орфографию и пунктуацию значительно чаще двоечников. Однако и отличники признаются, что допускают ошибки: «Т9 меняет слова-буквы!»; «Иногда люблю посмеяться, умышленно искажая правописание. Аудиторию это веселит».