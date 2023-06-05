Объявлен тендер на ремонт дороги в Байкальске

В Слюдянском районе Иркутской области к августу 2025 года капитально отремонтируют ряд дорог в городе Байкальске, сообщает RosTender.info.

Администрация Байкальского городского поселения определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 19 июня. На подведение итогов выделят восемь дней. С победителем заключат контракт на 180,4 млн рублей.

Согласно договору, в микрорайоне Гагарина отремонтируют 4,1 км дорог, в Южном – 2,4 км. В микрорайоне Строитель работы охватят 3,6 км. Ремонт пройдет за счет средств областного бюджета Иркутской области.