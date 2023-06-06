Евгений Бакуров: «Моя задача – стать причиной успеха других людей»

Драматичных историй в жизни Евгения Бакурова, бизнесмена и политика, – огромное множество. Кажется, что чем больше он теряет, тем быстрее находит новые способы заработать. И выходит из, казалось бы, безвыходной ситуации. Человек может все, уверен Евгений, главное – сохранять правильный внутренний настрой и работать с профессионалами.

Своими инсайтами предприниматель, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области, почетный президент ряда Федераций спортивных единоборств Иркутской области поделился на бизнес-интенсиве «Новый босс», который прошел в Иркутске в конце мая.

«Хочу жить и быть полезным»

– Когда я был подростком, чуть не погиб, спасая тонущего товарища. Теряя сознание, я понял, насколько сильно хочу жить. Это сильно изменило мое отношение к жизни. Уже тогда, в детстве, я твердо решил быть полезным для других. В 1992 году должен был случиться «конец света». Узнав об этом, в «последний день» потратил все детские деньги: набрал жвачки и баунти и раздал их знакомым и незнакомым сверстникам. А наутро проснулся. Вышел на улицу, увидел сосны, небо и облака и испытал невероятное счастье от того, что я – живой. А деньги что? Новые заработаю.

«Деньги – это свобода»

– Я обычный БАМовский ребёнок, жил с родителями и младшей сестренкой в щитовом домике. Как любой мальчишка, мечтал о велосипеде. Родители отказали в покупке, и я решил, что куплю сам. Подрабатывал, копил. Купил. Но радовался недолго: оставил велосипед у входа в кино, а выйдя, понял, что снова стал пешеходом. Тем не менее, ощущение, что деньги – это свобода, что нужно уметь зарабатывать для того, чтобы позволить себе делать то, что ты хочешь, появилось еще тогда.

«Не нужно бояться дискомфорта»

– Быть в зоне дискомфорта – полезно. Это мощная закалка и это неизбежно, когда ты попадаешь в другую компанию или в другой город. Нужно уметь выживать и приживаться на новом месте.

«Лучшие отношения завязываются в стычках»

– По крайней мере, так показывает моя практика: когда два сильных лидера сталкиваются, на стыке вырастают крепкие отношения. Как-то в студенчестве мне пришлось подраться с моим будущим компаньоном. Потом пообщались, подружились. А позже вместе занялись бизнесом.

Евгений Бакуров.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Нужен грамотный советник»

– Очень важно, чтобы среди твоих знакомых был грамотный инвестиционный советник, который в нужный момент тебе посоветует: «Женя, возьми расписку не в рублях, а в долларах». В 1998 году, когда случился очередной кризис, благодаря такой расписке у меня денег стало в четыре раза больше.

«Надо уметь отвечать по-еврейски»

– Много раз убеждался, как важна коммуникация и умение договариваться с людьми. При этом нужно уметь отвечать «по-еврейски». У Абрама спрашивают: «Любите ли вы помидоры?». А он отвечает: «Есть люблю, а так – не очень».

«Начинать надо с производства»

– После учебы в вузе пришел работать управленцем на завод. Первым делом стал вникать в производство. Потому что без правильного производства не будет ни нормальной себестоимости, ни рентабельности, ни товара, в который стоит вкладываться, несмотря на то, что он классный.

«Чтобы заработать миллион рублей, нужны амбиции»

– Сложнее всего заработать первый миллион. Все последующие заработать проще. Но для этого нужен свой бизнес. И еще нужно найти таких партнеров, с которыми не только за чашкой чая хорошо посидеть, но можно с толком поговорить о бизнесе. И амбиции нужны. Когда я занялся лесом, смотрел на ИЛИМ. Узнал, сколько вагонов там отгружают в месяц, и решил, что буду отгружать больше.

Евгений Бакуров.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Чтобы заработать миллион долларов – нужно ООО»

– Когда хочешь расти, ИП уже недостаточно, нужна компания. У юрлица больше возможностей, появляется доступ к кредитным ресурсам. Тот же лизинг – отличный инструмент. Такое ощущение, что ты приходишь в магазин, и берешь то, что тебе нужно, только практически бесплатно.

«Каждые 3-5 лет – сюрприз»

– Все шло как по маслу, бизнес набирал обороты, и вот в 2008 году случился очередной кризис. Отгрузил товар, должен был заработать 2 млн долларов. Но, пока товар был в пути, цены упали вдвое. Я заработал минус 600 тысяч долларов. Если ты предприниматель, надо быть готовым, что в нашей экономике каждые 3-5 лет случается какой-нибудь сюрприз, и я этого не учел. Готов был отдать квартиры, машины – всё, чтобы просто рассчитаться с контрагентами. Очень непростая ситуация была, но я работал по-честному, и потихоньку все проблемы решил.

«Иногда лучше быть вторым»

– Я первым в области купил импортную технику для лесозаготовок – такую, после которой даже примятая брусника поднимается. Думаю: «Я – первый, какой же я крутой!». Но когда пришла пора ремонтироваться… запчастей на эту технику нет, везти их через реку никто не хочет. И я подумал: «Пожалуй, иногда лучше быть вторым или даже третьим, чтобы кто-то сначала все это испытал на себе».

«Нужны суперпрофессионалы»

– Со временем моя компания прилично увеличила производство и отгрузку. Когда оборот достиг 3,5 млрд.рублей, я понял, что мне нужна команда супер профессионалов, каждый из которых в своей сфере разбирается лучше всех. Бухгалтер, производственник, исполнительный директор. С такой командой мы вышли на брикетный проект. Я крутой и вообще – президент мира по ощущениям.

«Рост бизнеса должен сопровождаться духовным ростом»

– Стремясь к материальному, нельзя забывать о духовном. Я в свое время занялся духовными практиками, позволяющими обрести внутреннюю гармонию, избавиться от волнений и сомнений. Это очень помогло мне, когда наступил 2022 год.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Первоочередная задача – вернуть душевное равновесие»

– За девять месяцев прошлого года мы потеряли миллиард рублей. Я чуть не умер. На самом деле тогда под удар попали целые отрасли. По себе знаю, что в такие моменты первоочередная задача лидера – как можно скорее вернуть себе душевное равновесие. Обращаешься к философии, коучам, читаешь книги и переосмысливаешь свой опыт. А потом встаешь – и идешь дальше. В поисках решения мы с командой запустили 20 альтернативных бизнесов, половина из которых уже приносит доход.

«Я готов помогать другим»

– Сам пройдя такой путь, я стал готов помогать другим людям адаптироваться к новой реальности, находить себя и новое направление, в котором можно развиваться дальше. В скором времени планирую открыть клуб цифровой психологии сюцай, где можно будет получить не только знания, но и психологическую поддержку. Моя новая задача – и даже миссия, если хотите, – нести истинные знания и становиться причиной успеха других людей.