70% россиян уверены, что мессенджеры станут основным средством онлайн-общения

Исследовательский холдинг Ромир и VK Мессенджер изучили отношение россиян к мессенджерам и перспективы их использования.

Результаты опроса показали, что пользователи оценивают мессенджеры как самые технологичные сервисы, развивающиеся быстрее других видов цифровых услуг. Опрошенные верят, что в будущем мессенджеры станут главным каналом коммуникации между людьми – об этом заявили 70% респондентов. 73% считают, что мессенджеры в перспективе будут включать в себя любые возможные услуги, а 11% заявили, что мессенджеры уже достигли пика своего развития.

Исследование показало, что 89% респондентов намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92%). При этом более двух третей опрошенных считают, что в будущем роль мессенджеров ещё больше вырастет: в них появятся услуги, которые на сегодня доступны только в специальных сервисах, например, оформление визы, запись к врачу или оплата квитанций.

Технологичность мессенджеров – самый ценный атрибут для респондентов.

Две трети считают, что мессенджеры постоянно развиваются и предлагают пользователям новинки быстрее других сервисов. А 63% назвали их универсальными платформами, на которых удобно не только общаться, но и пользоваться услугами. Половина опрошенных уверена, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными, а 58% отметили повышение уровня удобства: пользователи ценят в них понятный и простой интерфейс (75%), быструю доставку сообщений и загрузку контента (66%), а также о качественно новый уровень».