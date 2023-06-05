Потратить маткапитал на образование в Приангарье стало проще

Соответствующие изменения в перечень и порядок предоставления необходимых документов подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

– Изменения упрощают порядок распоряжения средствами регионального маткапитала на получение образования детьми. Заявитель, обратившись за распоряжением средствами капитала, вправе не предоставлять сведения о дате предоставления и регистрационном номере государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, эта информация будет запрошена органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.