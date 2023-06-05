Руководители Сбера выступили в Иркутске на бизнес-интенсиве «Новый босс»

Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина на бизнес-интенсиве «Новый босс» рассказала о способах саморазвития и развития команды.

Мероприятие под девизом «Новые времена, новые правила, новые лидеры» прошло в Иркутске. Спикерами выступили успешные предприниматели и руководители компаний. Они поделились техниками вдохновения команды, историями первого заработанного миллиона и способами выхода на внешнеэкономический рынок.

Юлия Кальвина рассказала о способах бизнес-коммуникаций и выделила значимость партнерства бизнеса с блогерами, между собой – для работы на маркетплейсах и с государственным структурами.

Еще одним трендом для компаний Юлия Игоревна считает смену лидерского стиля управления.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Личность лидера всегда очень важна, но какой лидер востребован сегодня? Звезда или человек-интегратор, коммуникатор, который может со всеми договориться? Конечно, второй вариант. Востребованы люди, умеющие выстраивать коммуникации, работать с командой. Мир настолько изменчив, что один человек не в состоянии потянуть все новшества. Сегодня каждый сотрудник важен и требует к себе оcобого отношения».

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступила консалтинговая компания «Бизнес партнер».