Стипендии юным талантам Иркутской области вручил губернатор Игорь Кобзев

Церемония состоялась в Иркутской областной филармонии 5 июня. В 2023 году награды удостоились 60 юных музыкантов, артистов, художников, танцоров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Дорогие ребята, поздравляю вас с получением стипендии. Несмотря на юный возраст, вы уже проявили себя как неординарные, яркие и трудолюбивые личности. Для этого требуется не только талант, но и настойчивость, целеустремлённость, ежедневная работа. И это большой коллективный труд: ваш, ваших педагогов, родителей. Отдельно благодарю педагогов – вы вкладываете колоссальные ресурсы в своих учеников, помогаете раскрыть их творческий потенциал. Ваши поддержка и вера в них позволяют молодым талантам добиваться больших успехов. Ваш совместный труд приносит невероятный результат, – говорит Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что стипендия губернатора Иркутской области для одарённых детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства вручается с 2001 года. За всё время её получили 980 человек. Игорь Кобзев выступил с инициативой провести в следующем году большой гала-концерт лауреатов стипендии.

В числе стипендиатов этого года – 50 воспитанников детских художественных школ и школ искусств, 10 человек – студенты профессиональных образовательных учреждений сферы культуры в возрасте до 21 года. Победители представляют 12 муниципальных образований Иркутской области: города Иркутск, Братск, Саянск, Ангарск, Черемхово, Тулун, Усть-Илимск, а также Иркутский, Усть-Илимский, Нижнеудинский, Эхирит-Булагатский, Усольский районы. Стипендия выплачивается единовременно, её размер составляет 50 тысяч рублей.

Конкурсный отбор на соискание стипендий губернатора ежегодно проводит министерство культуры Иркутской области. Как сообщила министр культуры региона Олеся Полунина, в этом году была подана 171 заявка от учащихся детских школ искусств и 21 заявка от студентов учреждений среднего профессионального образования. Все соискатели являются лауреатами региональных и всероссийских творческих конкурсов, многие принимали участие в международных фестивалях. Пять стипендиатов в этом году представляли Иркутскую область на Дельфийских играх России, которые прошли в Саратове.

Олеся Полунина также вручила благодарственные письма министерства культуры Иркутской области педагогам, подготовившим стипендиатов.