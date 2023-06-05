Федеральный экологический оператор приступил к ликвидации загрязнения на БЦБК

Федеральный экологический приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В октябре 2020 года после неудачного опыта работы с другими подрядчиками по решению вопроса ликвидации накопленного вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Правительстве Российской Федерации приняли решение и определили единственным исполнителем предприятие Росатома – ФГУП «ФЭО», – отмечала ранее Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. – За два с небольшим года достигнут существенный прогресс. По всем трем объектам, которые представляют накопленный вред, проведены изыскания, а также опытная апробация существующих технологий для обезвреживания подобных типов отходов. По двум объектам – это канализационные очистные сооружения, которые содержат чёрный щёлок, и Бабхинский полигон – подготовлена проектно-сметная документация, которая получила положительные заключения государственных экспертиз.

Как отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин, уже завершены все необходимые формальные процедуры, заключены соответствующие государственные контракты и получено разрешение на строительство на территории двух объектов накопленного вреда: площадке бывшего цеха очистных сооружений (ЦОС), которая расположена менее чем в 100 метрах от береговой линии озера, и полигоне «Бабхинский», вмещающем более 2,2 млн куб. метров производственных и бытовых отходов. В данный момент на площадках ведутся работы по подготовке территории для размещения будущих объектов технологической инфраструктуры.

– В рамках заключенных государственных контрактов до конца текущего года планируется завершить подготовительные работы на площадках, включая строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры, произвести заказ и изготовление основной части технологического оборудования для очистки щелокосодержащих стоков и надшламовых вод, осуществить закрытие теплового контура возводимых производственных зданий. В 2024 году будет завершен монтаж технологического оборудования, его обвязка, и мы начнем комплекс пуско-наладочных работ», – отметил Максим Погодин.

Разработанный специалистами ФГУП «ФЭО» комплекс работ по ликвидации объектов бывшего БЦБК учитывает их специфические характеристики и особенности и позволяет достичь максимального экологического эффекта.

Так, в рамках ликвидации площадки ЦОС предусматривается откачка всего объема накопленных щелокосодержащих сточных вод с их последующей многоступенчатой очисткой на вновь возводимых очистных сооружениях, обеспечивающих достижение самых жестких действующих в России нормативов качества очистки. После этого будет произведен демонтаж всех существующих зданий и сооружений на площадке и рекультивация территории.

Комплекс работ по приведению в безопасное состояние полигона «Бабхинский» предусматривает размещение технологической инфраструктуры блочно-модульного исполнения, способной очистить скопившуюся на поверхности отходов надшламовую воду до нормативных требований, действующих на территории особой экологической зоны Байкальской природной территории. После этого поверхность карт полигона будет укрыта многослойным рекультивационным покрытием, препятствующим попаданию атмосферных осадков в тело полигона и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды.

– Долгое время вопрос ликвидации накопленного экологического вреда бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в регионе не решался. В 2021 году мы совместными усилиями провели первоочередные мероприятия по понижению надшламовых вод и сегодня приступаем к важному и масштабному этапу – комплексу работ по очистке территории. Все мероприятия будут проходить под контролем правительства Иркутской области, надзорных органов, научных сообществ и общественных организаций», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.