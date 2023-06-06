Назван средний срок окупаемости квартиры в России

Быстрее всего стоимость закрывается в Кемерово. Дольше всего – в Санкт-Петербурге. Данные приводит Циан.

Бизнес по сдаче квартиры в аренду подразумевает значительные первоначальные инвестиции, которые требуют длительного срока окупаемости, прежде чем начнут приносить доход.

Аналитики Циан подсчитали, что в среднем по крупным городам РФ необходимо ~18 лет для того, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку квартиры. Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2022 г. составила 73 года, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться четверть жизни. Это очень большой срок, а если квартира приобретена в ипотеку и сдается не 12 месяцев в году, то он будет еще больше, поэтому покупка квартиры с целью сдачи ее в аренду выглядит не очень привлекательно.

Самый низкий срок окупаемости в:

Кемерово (~13 лет),

Хабаровске (~14 лет),

Астрахани (14,5 лет),

Челябинске (15 лет).

Дольше всего будут окупаться квартиры в:

Пензе (25 лет),

Севастополе (24 года),

Санкт-Петербурге (24 года).

Срок окупаемости инвестиций в 2019-2022 г. увеличивался. Относительно прошлого года (рекордного по срокам окупаемости и антирекордного по доходности) – снизился на год.

«Принято считать, что сдача квартиры в аренду – один из самых простых и доступных инструментов инвестирования, который, при этом приносит неплохой доход – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Относительно прошлого года доходность от сдачи квартиры в аренду возросла, но после увеличения ключевой ставки ЦБ в 2022 г. и последовательного роста ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах».