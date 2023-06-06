Новости

МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»

Платформа «МегаФон Экология» признана лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Эксперты форума высоко оценили функционал решения, который позволяет промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды.

Решение МегаФона работает на базе технологии IoT (интернет вещей) – в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

На базе платформы «МегаФон Экология» разработано и реализовано несколько продуктов, среди которых: мониторинг компонентов окружающей среды, контроль промышленных выбросов и сбросов; мониторинг воздуха рабочей зоны (контроль микроклимата). Также система может быть дополнена модулем мониторинга парниковых газов для реализации мероприятий по сокращению углеродного следа и обеспечения углеродной нейтральности территорий и деятельности предприятий, что соответствует основным критериям ESG – повестки.

Читайте также:

Почти каждый второй россиянин готов снизить потребление продукции неэкологичных компаний
5 июня 2023
Сбер получил 6 наград программы «Лучшие ESG-проекты России»
2 июня 2023

«С каждым годом потребности бизнеса в решениях для сохранения окружающей среды растут. Мы развиваем свои продукты с учетом современных вызовов и тенденций. Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса», — говорит Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона. 

Платформа «МегаФон Экология» является собственной запатентованной разработкой компании и включена в Реестр российского ПО. Используемое мониторинговое оборудование имеет необходимые сертификаты и свидетельства, в том числе о внесении в реестр средств измерений (ФГИС «Аршин»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ESG":
Все материалы сюжета (248)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Даниил Марышкин – об особенностях организации вип-туров
Как будут развивать промышленный туризм в Приангарье
Аэропорт Иркутска перевезёт более 3 млн человек в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес