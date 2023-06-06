Байкальский риск-форум 2023 пройдет в октябре в Иркутске

Промышленная экология и социальное партнерство, макроэкономическая ситуация и взаимодействие власти и бизнеса, искусственный интеллект и импортозамещение – это только часть тем, которые будут рассмотрены на БРИФ 2023.

VII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’23) состоится 2-6 октября в Иркутске. В этом году внимание организаторов и участников будет сфокусировано на двух ключевых темах устойчивого развития – промышленной экологии и социальном партнерстве.

Основным организатором форума выступает АО «ИНК-Капитал», генеральным партнером – Иркутская нефтяная компания. БРИФ’23 поддержан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и региональным правительством, при котором действует оргкомитет форума.

В течение пяти дней БРИФ’23, каждый из которых будет посвящен отдельной теме, ведущие эксперты обсудят макроэкономическую ситуацию, проблематику социального партнерства, вопросы импортозамещения и взаимодействия с малым и средним бизнесом. Особое внимание планируется уделить темам безопасности и сохранения биоразнообразия на территориях присутствия крупных промышленных компаний. Для участия в секциях, посвященных экологии, приглашен Председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

В рамках БРИФ’23 ожидается широкое обсуждение перспектив развития территорий. Запланирована пленарная сессия "Устойчивость регионов: взаимодействие власти и бизнеса", к участию в которой будут приглашены губернаторы Сибири и Дальнего Востока, а также представители ведущих российских бизнес-структур. Спектр тем для дискуссии самый разнообразный - от сохранения водных ресурсов регионов до взаимодействия с местными сообществами.

Следуя актуальной повестке, БРИФ включит в программу секцию “Искусственный интеллект и нейросети”, где спикеры поделятся практическими кейсами использования цифровых технологий для решения задач в области устойчивого развития.

Зарегистрироваться в качестве партнера, спикера или зрителя VII Международного Байкальского риск-форума можно на официальном сайте. Приглашаем также присоединиться к сообществам БРИФ в социальных сетях: Телеграм, Вконтакте, Дзен, YouTube.

БРИФ — первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками, на площадке которого крупнейшие российские и зарубежные компании обмениваются опытом риск-ориентированных решений в управлении бизнесом.

За всю историю БРИФ (с 2017 года) было представлено более 450 практических кейсов в области управления рисками и непрерывностью бизнеса. Общая аудитория форума составила более 1 млн человек. На площадке БРИФ выступило более 700 экспертов мирового уровня и топ-менеджеров компаний реального сектора экономики.