Полеты турецкой Southwind в Россию на Boeing 737 MAX запретили штаты

Авиакомпания создана специально для перевозки российских туристов в республику после введения санкций. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке.

Власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX.

Напрямую запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут.

Вероятнее всего, они или пригрозили санкциями, или внесли самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что фактически блокирует возможность обслуживать их за границей, отметил топ-менеджер в третьей российской авиакомпании. Последний такой список Бюро промышленности и безопасности минторга США опубликовало 3 марта – в нем самолетов Southwind еще не было, убедились «Известия».