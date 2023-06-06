Центробанк отказался от идеи ограничить срок погашения потребкредита пятью годами

Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, изменения связаны с замечаниями депутатов, поскольку нововведение исключило бы возможность реструктуризации.

Почти через год после принятия Госдумой поправок к закону о потребкредите в первом чтении (8 июня 2022 года) ЦБ подготовил изменения ко второму. Всё это время у регулятора шла сложная дискуссия с участниками рынка, прежде всего с банками. В итоге проект существенно изменился.

Так, Банк России исключил из законопроекта одно из ключевых положений, вокруг которого развернулись наиболее яростные споры. В первом чтении депутаты приняли поправку, которая устанавливает, что срок действия необеспеченного потребкредита не может превышать пять лет.

По данным бюро кредитных историй, в конце прошлого года на заимствования свыше пяти лет приходилось почти 20% от общего количества выдач. Именно поэтому регулятор инициировал поправку, которая устанавливала максимальный срок для необеспеченных кредитов.