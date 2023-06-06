Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником фестиваля «Экомир»

Банк Уралсиб стал участником III регионального экологического фестиваля «Экомир» в Новосибирске, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды.

Организаторами фестиваля выступили министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска и МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило».

В рамках проведения фестиваля была организована историко-экологическая тропа «Заповедная природа Новосибирской области» из 20 тематических площадок. На каждой площадке компаниями-участниками фестиваля были организованы: розыгрыши призов, интерактивные игры, мастер - классы и конкурсы, викторины, образовательные игры для детей, зоны с ростовыми куклами и арт-объектами, фотозоны, информационные стенды и многое другое.

Банк Уралсиб совместно с ООО «Купинское мороженое» организовали на отдельной локации квест, участникам которого предлагалось ответить на вопросы о природе, экологии и географии. За правильные ответы участники игры получали мороженое и сувениры от банка. Более 10,5 тысяч жителей города посетили праздник, а более 700 побывали на конкурсе Уралсиба и получили свои призы.

Участие Банка Уралсиб в экологическом фестивале было отмечено благодарственным письмом Законодательного Собрания Новосибирской области за «эффективное исполнение профессиональных обязанностей, активную общественную деятельность и большой вклад в социальное и культурное развитие Новосибирской области».

«Участие Банка Уралсиб в фестивале «Экомир» – это наш посильный вклад в повышение уровня экологической культуры жителей города. Новосибирский филиал Банка Уралсиб принимает активное участие в экологических акциях региона с 2021 года. Сотрудники банка помогают приютам животных, убирают мусор на берегах водоёмов, сажают деревья, участвуют в просветительских мероприятиях», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.