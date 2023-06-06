АТБ увеличивает сумму кредита наличными до 5 млн рублей

Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия по кредиту наличными. Теперь максимальная сумма кредита без обеспечения составляет 5 млн рублей.

Кредит наличными в АТБ доступен по ставке от 4% годовых сроком до 7 лет. На весь срок кредита предоставляется фиксированная процентная ставка. Досрочное погашение можно произвести без дополнительных ограничений и комиссий.

На привлекательные проценты могут рассчитывать клиенты, готовые подтвердить свой доход выпиской из Социального фонда России (сотрудник банка при согласии клиента сам инициирует запрос данных в Социальный фонд), а также те, кто получает зарплату на карту АТБ или может подтвердить, что является зарплатным клиентом другого банка.

Напомним, что кредит наличными доступен для физических лиц и клиентов, зарегистрированных в качестве самозанятых.

Оформить кредит можно в отделении банка или онлайн в новом мобильном приложении АТБ банк. Дополнительная информация доступна на сайте.

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