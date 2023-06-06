Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2023

- 10 июня 2023 года все офисы банка работают в обычном режиме.
- 11 июня 2023 года для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88.
- 12 июня 2023 года – нерабочий праздничный день.
- С 13 июня 2023 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.
Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 12 июня 2023 года, переносится на 13 июня 2023 года без применения штрафных санкций.
Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.
Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 10 по 12 июня 2023 года.
Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 12 июня 2023 года, переносится на 13 июня 2023 года.
Банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.
Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.
Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).