Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни июня 2023

10 июня 2023 года все офисы банка работают в обычном режиме.

все офисы банка работают в обычном режиме. 11 июня 2023 года для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88.

для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88. 12 июня 2023 года – нерабочий праздничный день.

– нерабочий праздничный день. С 13 июня 2023 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Азиатско-Тихоокеанский банк установил особоый режим работы в праздничные дни июня.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 12 июня 2023 года, переносится на 13 июня 2023 года без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 10 по 12 июня 2023 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 12 июня 2023 года, переносится на 13 июня 2023 года.

Банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).