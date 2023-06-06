Число россиян с доходами выше среднего выросло на 10 млн

Теперь больше 45 тыс. рублей в месяц зарабатывает 53 млн человек, или 36% населения. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»).

В 2022 году средние доходы россиян составляли 44,94 тыс. рублей, отмечается в исследовании FinExpertiza, которое проведено на основе данных Росстата. Этот показатель включает в себя зарплату, социальные начисления (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения), а также, например, дивиденды и полученные проценты по депозитам.

Доля населения, имеющая среднемесячные доходы от 45 тыс. рублей, в прошлом году составила 36,2%, сказано в исследовании. Если в 2021-м людей с такими заработком насчитывалось 43,8 млн, то в 2022-м их стало на 9,4 млн больше – 53,1 млн.