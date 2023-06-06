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Альфа-Банк вручил свою премию за цифровое лидерство

Альфа-Банк как технологичный лидер учредил специальную номинацию в главной премии в области управления персоналом — HR-бренд от HeadHunter — за прорывные цифровые решения.

В 2023 году победителем номинации «Цифровое лидерство» от Альфа-Банка стала компания М.Видео-Эльдорадо за инициативу «Цифровая экосистема управления персоналом в рознице». Благодаря инновационной разработке сотрудники компании могут планировать рабочие графики с учетом оплаты труда онлайн, прямо в своих смартфонах. Сложные процессы поданы понятно и легко, в формате геймификации, при этом инициатива приносит реальный бизнес-результат.

«Мы в Альфе развиваем продуктовое мышление (product mindset) в HR – независимо от того, это кандидат, или сотрудник, это наш полноценный клиент, ему должно быть хорошо с Альфой, и для него есть все виды сервисов и продуктов, компенсаций и льгот и прочих необходимых для счастья в компании атрибутов. Такие же высокие стандарты мы применяли к выбору проекта-победителя. Мы верим, что цифровое лидерство – не столько про технологии, сколько про людей – умных, вовлеченных, инициативных, желающих менять среду вокруг себя к лучшему», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Всего в номинацию было заявлено более 20 технологичных проектов в области бренда работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Эксперты Альфа-Банка оценили их влияние на бизнес, инновационность, социальную значимость и клиентский опыт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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