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Альфа-Банк стал партнёром по автокредитованию Московского автомобильного завода «Москвич»

Альфа-Банк присоединился к программе автокредитования физлиц на покупку автомобилей Москвич, предложив клиентам специальные программы и выгодные условия по ставкам, сроку кредитования и возможность безбумажного подписания соглашений по приобретению авто.

Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости автомобиля. Срок кредита — до 8 лет. Новая кредитная программа доступна во всех официальных дилерских центрах «Москвич».

«Мы рады предложить нашим клиентам новую кредитную программу, разработанную совместно с заводом „Москвич“. Это не только легендарный бренд, но и один из наиболее перспективных игроков на авторынке. Уверены, что благодаря сотрудничеству мы сможем нарастить кредитный портфель банка и предложить клиентам привлекательные решения по приобретению современных автомобилей Москвич 3», — отметил руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-Банка Сергей Литвиненко.

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«В середине мая мы запустили финансовые программы „Москвич“ для наших клиентов. Сегодня мы рады объявить новых партнеров. Вместе с банками мы проработали различные кредитные программы, благодаря которым клиенты смогут приобрести кроссоверы Москвич 3 на максимально выгодных условиях. Финансовые предложения направлены на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. С 1 июня они доступны в наших официальных дилерских центрах», — генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Москвич 3 имеет современный и привлекательный внешний вид с узнаваемой полностью светодиодной оптикой, благодаря длинной колесной базе автомобиль отличается просторным салоном.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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