Банк «Союз» в июне начисляет повышенный кешбэк в категории «Железнодорожные билеты»

В июне 2023 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Железнодорожные билеты». Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете.



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