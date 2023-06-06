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Банк «Союз» в июне начисляет повышенный кешбэк в категории «Железнодорожные билеты»

В июне 2023 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Железнодорожные билеты». Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете.

Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте:
- 5% ингорублями от суммы покупок железнодорожные билетов


/ Сибирское Информационное Агентство /
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