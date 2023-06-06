Дальневосточный банк открыл новый офис в Ангарске

Дальневосточный банк продолжает расширять количество офисов в городах присутствия, чтобы сделать свои услуги более доступными самому широкому кругу населения. 2 июня состоялось официальное открытие нового офиса АО «Дальневосточный банк» в 75-м квартале г. Ангарск. Клиентам нового офиса будут доступны услуги по кредитованию физических и юридических лиц.

«Мы предлагаем физическим лицам выгодные условия по кредитованию, среди которых- кредит наличными с минимальной ставкой по рынку, возможность получения кредитной карты с льготным периодом в 120 дней, специальные условия по ипотечным программам, а также рефинансирование кредитов других банков, — рассказала директор дополнительного офиса 47 в Ангарске Марина Карманова.

— Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы готовы предложить как льготные госпрограммы кредитования по поддержке бизнеса, так и собственные программы — с рыночными условиями и индивидуальным рассмотрением заявок».

На сегодня в Ангарске работают три офиса Дальневосточного банка по адресам: