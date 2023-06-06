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ПСБ приглашает предприятия ОПК принять участие в составлении рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»

ПСБ и компания «Иннопрактика» начали новое анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации в рамках пятого национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках».

В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Итоги пятого рейтинга организаторы представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний «Лидерство на гражданских рынках» проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.

Для участия в рейтинге просим заполнить анкету


/ Сибирское Информационное Агентство /
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