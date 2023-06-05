ПСБ прорабатывает выпуск «синих облигаций» для масштабного экологического проекта

ПСБ примет участие в масштабном проекте по дополнительному обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Банк, в частности, разрабатывает выпуск «синих облигаций» для привлечения инвестиций в проект – об этом рассказала начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина в ходе выступления на круглом столе «Вода – главный ресурс будущего», который состоялся в рамках юбилейного X Невского международного экологического конгресса.

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, это особая территория, которая признана международным сообществом. Проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы станет одним из основных драйверов роста экономики региона на ближайшие десятилетия. Екатерина Кузьмина отметила, что на всех участниках проекта по дополнительному обводнению лежит серьезная ответственность, и масштаб задачи достаточно большой: «Перед нами стоит задача реализации этого проекта с максимальным синергетическим эффектом для экономики и для общества. Инвестиции в этот проект, по нашим оценкам, могут доходить до 200 млрд рублей. Для привлечения новых источников капитала для проекта и стимулирования инвесторов уделять ему приоритетное внимание мы приняли решение использовать механизм выпуска «синих облигаций».

Екатерина Кузьмина рассказала, что реализация проекта дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы положительно отразится на всех отраслях народного хозяйства: это и решение экологических задач, рост промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, занятости населения, повышение продовольственной безопасности и качества жизни людей, а также дальнейший рост количества прямых и косвенных позитивных изменений. «Бенефициаров проекта много. На площадке Федерального агентства водных ресурсов была создана рабочая группа, в состав которой уже входят финансовые институты, потенциальные инвесторы, представители Волгоградского края. Но мы рассчитываем привлекать для обсуждения еще более широкий круг участников из соседних регионов», - пояснила Екатерина Кузьмина.

Банк готов подключиться к решению, в том числе, нормативных вопросов, к формированию понятия «синяя экономика» в России. «Нужно внедрять стандарты, касающиеся этого направления, и в отчетности, и в формировании финансовых инструментов. Нужен особый подход. ПСБ намерен создать такую конструкцию проекта, которую можно будет тиражировать по другим регионам нашей страны», - резюмировала Екатерина Кузьмина.