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Влияние бесплатного питания на здоровье школьников проверят в России

Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников. Об инициативе зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко узнали «Известия».

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В Совфеде создана рабочая группа по мониторингу ситуации со школьным питанием, в которую входят представители различных министерств и ведомств, а также ассоциаций – в частности, Молочного союза, Мясного союза. Эта рабочая группа подготовила поручение по анализу того, как изменилась динамика заболеваемости ЖКТ, опорно-двигательной системы, глазных заболеваний, диабета и т.д. у детей после внедрения бесплатного питания в 1-4-х классах. Елена Зленко подчеркнула, что очень важно не просто накормить ребенка, а говорить о положительном влиянии питания на состояние детей.

На круглом столе, где она об этом заявила, обсуждали здоровое питание школьников, в том числе в контексте требований Роспотребнадзора по СанПиН – в частности, по массе блюд и их калорийности. Утверждается, что все регионы добились соблюдения этих требований. Но данные Федерального центра мониторинга питания по-прежнему показывают недовольство родителей питанием. Так, 30% не нравится меню, а многие указывают, что еда холодная и невкусная.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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