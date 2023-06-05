РСХБ: 90% клиентов перешли в цифру

Более 90% клиентов Россельхозбанка пользуются банковскими и не финансовыми услугами в цифровом формате. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов на саммите TAdviser SummIT «Лучшие ИТ-практики в России», организованном при участии Минцифры России.

«По своей природе любой банк – это цифровое предприятие. Наши активы – это программное обеспечение и люди: не только клиенты, но и работники, поэтому наличие надежного ПО становится жизненной необходимостью. Удобное ПО уже не просто показатель современности банка, а рабочий инструмент, позволяющий облегчить и ускорить процессы. Например, мы внедрили Единое фронтально решение (ЕФР) для сотрудников фронт-линии, то есть для тех, кто в прямом смысле работает «в полях». Благодаря понятному интерфейсу скорость работы увеличилась в 10 раз. Фактический прирост производительности работы сотрудников фронт-линии за счет внедрения ЕФР составил 56%. Количество пользователей ИТ-систем Россельхозбанка неуклонно растет и сейчас уже более 90% всех наших клиентов пользуются цифровыми услугами банка», - отметил Николай Ульянов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Технологический ландшафт РСХБ состоит из более чем 200 систем, из них 13 составляют технологическое ядро и являются опорными, так как обеспечивают около 80% бизнес-процессов.

За 5 лет собственных разработок программного обеспечения Россельхозбанк добился 75-процентного импортозамещения информационных систем и их количество зависит от класса ПО. По некоторым из них замещение достигло 100% (например, системы электронного документооборота, средства антивирусной защиты, системы предотвращения утечек информации). Количество апробированных и внедренных новых решений российского производства уже исчисляется десятками, и к 2024 году весь софт в банке станет отечественным.

30 мая 2023 года Россельхозбанк принял участие в саммите TAdviser SummIT «Лучшие ИТ-практики в России», организованном при участии Минцифры России. Во время саммита представители крупнейших компаний и государственных ведомств России также обсуждали вопросы повышение эффективности бизнеса и государства с помощью технологий, вызовы для кибербезопасности и лучшие практики замены иностранных решений на отечественные аналоги.