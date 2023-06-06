Зумеры предпочитают инвестировать в акции и зарабатывают больше бумеров

«Финам» изучил инвестиционные предпочтения наиболее активных клиентов в 2022-2023 гг. и выяснил, какие торговые стратегии используют разные поколения россиян. По данным исследования, молодые инвесторы предпочитают держать в портфеле больше акций и успешнее бэби-бумеров, которые активнее торгуют инструментами срочного рынка. Лидерами по полученной годовой доходности при этом стали представители поколения Х.

«Финам» проанализировал портфели более 150 тысяч активных инвесторов и выявил особенности инвестирования четырех поколений россиян: бумеров, иксеров, миллениалов и зумеров. Большая часть участвовавших в исследовании портфелей принадлежит представителям поколений X и Y: 55,1% и 31% соответственно. На бумеров и зумеров приходится 11,5% и 2,4%.

Что касается гендерного распределения, наблюдается следующая тенденция: чем младше поколение, тем меньше доля портфелей, принадлежащих женщинам. Так, среди бумеров их доля составляет 40%, а среди зумеров – только 26%. Также оказалось, что чем старше поколение, тем больше размер портфеля. Медианный портфель старших поколений превышает 200 000-300 000 рублей. В то же время медианный портфель миллениалов оценивается примерно в 125 000 рублей, зумеров – в 45 000 рублей.

Самые популярные инструменты – акции и фьючерсы

Бумеры и зумеры в основном включают в портфель акции. У старшего поколения их доля составляет 36,4%, а у молодых инвесторов превышает 59%. Второй по популярности инструмент – фьючерсы. Впрочем, их доля в портфеле у зумеров значительно ниже, чем у бумеров: 17,7% против 29,1%.

Иксеры и миллениалы, в свою очередь, отдают предпочтение инструментам срочного рынка: в их портфелях на фьючерсы приходится 44,4% и 45,4% соответственно, а акции занимают 34,9% и 33,1%.

Доля облигаций в портфелях представителей всех поколений примерно одинакова и составляет 10-11%. Исключение составляют бумеры, которые держат в долговых бумагах 18,3% своих активов.

Портфели иксеров – в топе по доходности

Портфели представителей поколения X демонстрируют самую высокую годовую доходность за исследуемый период. Средняя доходность топ-5 успешных портфелей в этом поколении составляет около 297%. Вторыми по доходности стали портфели миллениалов – с показателем почти 294%. Средняя годовая доходность топ-5 портфелей бумеров составляет около 273%, что ниже показателя самых доходных портфелей зумеров (более 276%).

«Несмотря на в целом позитивные показатели доходности, факт остается фактом: у большинства россиян проблемы с финансовым планированием. Настораживает, что в портфелях иксеров критически мало консервативных инструментов, а самое молодое поколение в основном отдает предпочтение акциям, отчасти пренебрегая принципами диверсификации. Такие стратегии ставят под угрозы цели финансового плана в случае кризисов и биржевых потрясений. Однако не исключаю, что консервативные стратегии инвесторы предпочитают реализовать с помощью банковских вкладов. Вместе с тем сохраняющийся интерес к инвестициям со стороны всех поколений россиян не может не радовать: ведь биржевые инструменты при грамотном подходе действительно могут приносить неплохую доходность и помогают достигать финансовых целей», – прокомментировала результаты исследования аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.