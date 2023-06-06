50% сибиряков считают, что хорошее знание русского языка положительно влияет на доходы

87% сибиряков считают, что грамотно пишут по-русски. Только 16% никак не реагируют на ошибки других людей в устной и письменной речи. Большинство наших земляков полагают, что хорошее знание русского языка помогает успешной профессиональной карьере и положительно влияет на доходы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню русского языка 6 июня – дню рождения А.С. Пушкина.

Только 14% опрошенных оценили свою личную письменную грамотность на «двойку» или «тройку» по стандартной школьной пятибалльной шкале (1% - на «два», 13% - на «три»).

49% респондентов оценили свою грамотность на «четверку». Еще 38% поставили себе оценку «отлично». Таким образом, 87% опрошенных высоко оценили личную грамотность.

84% так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи. 8% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме. 62% делают деликатные замечания иногда. Еще 14% заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке. При этом 16% никак не реагируют на такие ошибки.

80% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (30% - определенно да, 50% - скорее да). Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных (8% -скорее нет, 4% - определенно нет). Еще 8% затруднились ответить на этот вопрос.

50% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (15% - определенно да, 35% - скорее да).

Более трети респондентов полагают, что хорошее знание русского языка не влияет на доходы (28% - скорее нет, 9% - определенно нет). Еще 13% затруднились с ответом на этот вопрос.

* Опрос проведен 30 мая - 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.