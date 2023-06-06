СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту 7 млн рублей за сгоревший трактор

Инцидент произошел в Самарской области: на открытой площадке загорелся трактор. Предположительно, пожар возник из-за неисправности техники. Однако из-за значительных повреждений машины точную причину возгорания установить не удалось.

Несмотря на это, СберСтрахование признала событие страховым случаем и осуществила выплату.