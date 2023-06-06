Новости

СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту 7 млн рублей за сгоревший трактор

Инцидент произошел в Самарской области: на открытой площадке загорелся трактор. Предположительно, пожар возник из-за неисправности техники. Однако из-за значительных повреждений машины точную причину возгорания установить не удалось.

Несмотря на это, СберСтрахование признала событие страховым случаем и осуществила выплату.

СберСтрахование оперативно и в полном объёме исполняет свои обязательства перед клиентами, что помогает предпринимателям справляться со сложными ситуациями и продолжать развивать своё дело. Всего в 2022 году компания выплатила корпоративным клиентам по страховым случаям 1,4 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем в 2021 году. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно на её сайте в разделе «Корпоративным клиентам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Даниил Марышкин – об особенностях организации вип-туров
Как будут развивать промышленный туризм в Приангарье
Аэропорт Иркутска перевезёт более 3 млн человек в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес