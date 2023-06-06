Региональный штаб Иркутской области по оказанию гуманитарной помощи расширят

Вопросы оказания содействия в распределении и доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции обсудили в правительстве Иркутской области. Заседание провел губернатор Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

С начала СВО из Иркутской области было направлено более 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, 52 единицы техники. Эту работу координируют волонтерские и общественные организации, главы муниципалитетов, МЧС, ОНФ, региональные отделения политических партий. Формируемая гуманитарная помощь направляется различными видами транспорта: военно-транспортная авиация ВКС России, автомобильный и железнодорожный транспорт. Грузы сопровождают не только волонтеры, но и члены регионального правительства, мэры и главы муниципалитетов, депутаты.

В настоящее время Иркутская область готовит закупку в интересах соединений и воинских частей Центрального военного округа. До 1 августа требуемое имущество будет закуплено и передано в зону СВО.

– Сегодня нам поступают просьбы от командиров воинских частей на приобретение материально-технических средств. Работаем с этими заявками индивидуально, вместе с муниципалитетами. Региональный штаб по оказанию гуманитарной помощи будет расширяться, будем привлекать представителей бизнес-сообщества, которые готовы подключиться к этой работе. И не забываем о поддержке членов семей наших бойцов, она становится все более актуальной, – отметил Игорь Кобзев.

На сегодняшний день ожидают отправки 40 автомобилей, 40 тонн гуманитарной помощи и индивидуальных посылок, 1500 килограммов плазмы крови.