Кто имеет право на дополнительный отпуск по ТК РФ?

28 дней отпуска — это прекрасно, но есть работники, которые могут рассчитывать и на более продолжительный оплачиваемый отдых. Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, кому положены дополнительные дни отпуска и как их рассчитать.

Любому сотруднику, который официально трудоустроен на территории РФ, закон гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Такой отпуск называется основным ежегодным оплачиваемым отпуском и предоставляется независимо от того, где работает сотрудник, на какой должности, в каких условиях и т. д.

Однако для ряда работников законодательство предусматривает гарантию в виде дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в определенных условиях. Также дополнительный отпуск может предоставляться как льгота, в зависимости от занимаемой должности. Отдельным же работникам предоставляется «удлиненный» основной отпуск, который составляет более 28 календарных дней.

Недавно депутаты Госдумы РФ предложили предоставлять работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста дополнительные 7 дней отпуска. Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет перед выходом на пенсию. Следовательно, у женщин он наступает после 55 лет, у мужчин — после 60 лет. По мнению авторов законопроекта, инициатива даст работающим и будущим пенсионерам больше времени на отдых, что повлечёт за собой улучшение их здоровья и работоспособности.

Рассмотрим основные примеры, когда работнику должен быть предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством.

1. Отпуск за работу во вредных условиях труда (статья 117 Трудового кодекса РФ)

Такой отпуск предоставляется работникам, условия труда которых на рабочих местах по результатам специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таких работников составляет 7 календарных дней. Однако такой отпуск предоставляется только за работу именно во вредных условиях. В стаж работы, дающий право на такой отпуск, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

2. Отпуск за ненормированный рабочий день (статья 119 Трудового кодекса РФ)

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Он не может быть менее 3 календарных дней. Такой отпуск предоставляется именно за сам факт работы в условиях ненормированного рабочего дня и не зависит от того, привлекался работник к дополнительной работе или нет.

3. Отпуск за работу на Севере

Сотрудникам, работающим в северных районах России, устанавливается в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:

— в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня;

— в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней;

— в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — 8 календарных дней.

Такая гарантия установлена статьей 14 закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», а также статьей 321 Трудового кодекса РФ.

4. Отпуск отдельным категориям работников

Есть и другие примеры, когда работник имеет право на дополнительный отпуск, например:



— спортсменам, тренерам — от 4 календарных дней;

— судьям — от 5 до 15 рабочих дней;

— муниципальным служащим — не более 10 календарных дней за выслугу лет;

— работникам, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АС, — в зависимости от категории, к которой относится работник (от 7 до 21 календарного дня);

— другие.

Кому предоставляется удлиненный основной ежегодный отпуск:

— работникам с инвалидностью — 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

— несовершеннолетним работникам — 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса РФ);

— педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней (статья 334 Трудового кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466).

Важно отметить, что часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Однако это правило не работает для беременных женщин, несовершеннолетних работников и работников, работающих во вредных условиях труда.