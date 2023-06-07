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Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются все большей популярностью

Спрос на квартиры с меблировкой и кухней растёт. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» отмечает, что в их проектах спрос увеличился более чем вдвое с начала года.

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Компания предлагает такую услугу в проектах в Тюмени и Екатеринбурге. При этом спрос на квартиры с ремонтом также остается на высоком уровне: с начала года в Тюмени доля отремонтированных квартир в общем объеме спроса в Тюмени составила 25%, в Екатеринбурге – 28%, в Москве – 45% , в Санкт-Петербурге – 14%.

«Популярность квартир с ремонтом, а также квартир с меблировкой и кухней растет. Покупатели понимают, что застройщик может выполнить ремонт за них и сделает это дешевле – так как все материалы и технику он закупает по более выгодным ценам, оптом. Кроме того, клиентам не нужно искать ремонтную бригаду, в надежности которой требуется убедиться. Таким образом, данные опция экономят средства, время и берегут нервы наших клиентов», – комментирует вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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