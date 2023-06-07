Где подработать летом? Опубликованы высокооплачиваемые вакансии с подработкой в Иркутской области

В мае и июне в Иркутской области работодатели открыли более 1,4 тысячи вакансий с разными вариантами подработки, которые позволяют дополнительно заработать в том числе и летом. По сравнению с прошлым годом их количество выросло в 1,6 раз.
Варианты подработки включают в себя разовые задания, занятость на неполный день, в том числе - от 4 часов в день, работу по выходным или по вечерам, а также временную работу. Самый большой выбор предложений о работе сейчас в сфере продаж - здесь открыто треть от всех актуальных вакансий с подработкой (34%), на втором месте – работа в сфере административного персонала, в том числе в качестве курьеров (24%), на третьем – сфера маркетинга, рекламы и PR (22%).
Более половины таких вакансий (68%) не требуют от соискателей опыта работы по специальности, а значит, доступны начинающим специалистам и студентам.
Согласно данным сервиса «Люди в цифрах», в Иркутской области диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях с подработкой составил в мае 28 736 - 91 954 рублей.
Актуальные высокооплачиваемые вакансии с подработкой в Иркутской области:
- Сборщик-курьер по доставке продуктов, до 58 000 руб. на руки,
- Агент по продаже недвижимости в Дубае, от 250 000 руб. на руки,
- Медицинский агент по работе с ключевыми клиентами, от 250 000 руб. на руки,
- Региональный торговый представитель, от 150 000 до 250 000 руб. на руки,
- Специалист по тендерам, от 50 000 до 300 000 руб. на руки,
- Водитель на автомобиль компании, от 60 000 руб. на руки,
- Автор научных работ по медицине, до 150 000 руб. на руки,
- Менеджер по Продажам (Агент), от 70 000 до 180 000 руб. на руки,
- Водитель-курьер, от 105 000 руб. на руки,