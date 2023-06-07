Самолет SSJ-NEW готовят к летным испытаниям

Аппарат разработала корпорация «Иркут» (входит в ОАК Ростеха).

В работе сессии приняли участие представители поставщиков систем и компонентов самолета. Члены НТС высоко оценили степень готовности самолета и объем отработок систем, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности предстоящих полетов.

По итогам НТС сформирован финальный перечень наземных проверок, которые должен пройти самолет перед началом летных испытаний. Для ускорения программы испытаний первый полет SSJ-NEW выполнит на франко-российских двигателях SaM146. Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.