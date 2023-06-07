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Правила продажи вейпов изменятся с 1 июня

С 1 июня начали действовать новые ограничения и запреты, касающиеся торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

«Так, продавать вейпы можно будет только в магазинах и специальных павильонах, имеющих торговый зал. На ярмарках, выставках, с помощью автоматов и дистанционно через интернет продажа такой продукции будет запрещена», – пишет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

Кроме того, продавцам запрещено открыто выкладывать такой товар на прилавки магазинов. По аналогии с табачной продукцией покупателям предоставят перечень устройств с ценами, но без использования фотографий и рисунков. 

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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