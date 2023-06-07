Три человека погибли в аварии на дороге «Жигалово-Казачинское»

Два часа назад в Жигаловский район вылетел вертолет медицины катастроф.

«Вечером в Жигаловском районе на 140 км автодороги «Жигалово-Казачинское» произошло серьезное ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов и грузового автомобиля», – пишет губернатор Игорь Кобзев.

Предварительно в результате ДТП до приезда медиков погибли три человека – водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще два пассажира травмированы. Два часа назад к ним вылетел вертолет медицины катастроф.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции, медики и спасатели. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.