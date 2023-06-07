Банки наращивают портфель автокредитов вопреки дефициту

Рос в этом году может составить 14-16%, выясняли «Известия».

В прошлом году сегмент автокредитования упал на 3,7%, но по итогам 2023 года портфель автокредитов российских банков вырастет на 14-16%. Такой прогноз содержит аналитический обзор кредитного рейтингового агентства НКР.

Рост рынка эксперты не связывают с его количественным восстановлением. Незначительную поддержку оказывает лишь то, что ключевая ставка ЦБ сейчас находится на уровне 7,5% годовых. В остальном же рынок толкает рост цен на автомобили во всех сегментах и увеличение сроков кредитования.

За счет роста поставок китайских автомобилей и увеличения объемов параллельного импорта постепенно возвращается ассортимент. Однако о полноценном замещении ушедших с рынка марок речи не идет, доля таких новых автомобилей невелика, порядка 10%, констатируют в НКР.