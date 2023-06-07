ИГУ вошел в ТОП-20 лучших вузов России по уровню зарплат выпускников IT факультетов

SuperJob представил рейтинг вузов России 2023 года России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017-2022 годах. Самые высокий прирост зарплат – у выпускников ИТМО (+35 тыс. рублей за год), а новичок рейтинга – университет Иннополис – занял сразу шестое место.

На 19-м месте расположился Иркутский государственный университет, потеряв одну позицию за год. В среднем выпускники этого вуза зарабатывают 125 000 рублей в месяц, с прошлого года зарплаты выросли на 15 тысяч рублей. 71% выпускников остаются работать в городе после окончания обучения. Средний бал для поступления в учебное заведение в 2021 году был равен 67,9 балла.

Неизменный лидер рейтинга − Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 20 000 рублей (+8%) и составляет 270 000 рублей в месяц. 73,8% выпускников остались работать в Нижегородской области.

Второе место делят Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Санкт-Петербургский вуз поднялся на одну ступень вверх по сравнению с рейтингом прошлого года и стал лидером по годовому приросту зарплат выпускников (+35 000 рублей или 18%). Средний заработок выпускников МГУ и ИТМО, занятых в IT-сфере, достиг 235 000 рублей.

На третьем месте расположились Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники 2017-2022 годов зарабатывают в среднем по 230 000 рублей в месяц (+30 000 рублей или 15%).

Впервые в рейтинге SuperJob − и сразу на 6 строке − Университет Иннополис. Его выпускники 2017-2022 годов в среднем зарабатывают 200 000 рублей в месяц.

Улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись выше на две строки, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н.Ельцина, Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (плюс по 25 000 рублей), Омский государственный технический университет и Тюменский государственный университет (плюс по 27 000 рублей).