Банк «Открытие» в Иркутске в полтора раза увеличил объемы кредитных выдач населению

По итогам первого квартала 2023 года населению Иркутской области банком «Открытие» было выдано на 50% больше кредитных средств, чем годом ранее, - 466 млн рублей. При этом общий объем кредитных выдач увеличился на 23% - до 1,5 млрд рублей.

Ипотечное кредитование, даже не смотря на ряд сложностей на рынке, показало рост в 55% к аналогичному периоду прошлого года - до 216 млн рублей. Кредиты наличными выросли на 45% - до 250 млн рублей. Почти вдвое увеличилось количество выпущенных кредитных карт.

Стабильно хороший рост наблюдается и в части автокредитования. Так, по сравнению с первым кварталом 2022 года, банк выдал на 33% больше заемных средств на приобретение авто – 161 млн рублей.

Рос спрос и на кредиты малому и среднему бизнесу: за январь-март 2023 года банк «Открытие» выдал предприятиям региона почти на четверть больше кредитов, чем годом ранее, а сумма выдач при этом увеличилась на 40% и составила 824 млн рублей.

«При этом банку в Иркутской области удалось сохранить общий кредитный портфель, который на 1 апреля 2023 года составил 15,1 млрд рублей. По некоторым банковским продуктам мы увидели даже существенный рост. Так, портфель автокредитов увеличился на 53%, а портфель кредитных карт – на 22%», - отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

На сегодняшний день самый крупный кредитный портфель - у МСБ, он составляет по итогам первого квартала 5,4 млрд рублей. Розничный портфель - 5,2 млрд рублей.

На 1 апреля 2023 года портфель привлеченных средств населения и бизнеса региона в банке «Открытие» составил 14,3 млрд рублей.

Банк «Открытие» в Иркутской области представлен 4 офисами. Объединенная сеть банкоматов («Открытие», ВТБ и РНКБ) на территории Иркутской области насчитывает 428 устройств. Торгово-сервисные предприятия области оснащены 1 032 POS-терминалом банка «Открытие».