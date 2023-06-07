Госнаграды вручил губернатор Иркутской области жителям региона

Среди них: два ордена Мужества, орден Дружбы и восемь медалей «За отвагу». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, награждены орденами и медалями жители региона, которые в составе добровольческого отряда «Барс-20» принимали участие в специальной военной операции.

– Мы привыкли к фразе «герои живут среди нас» и не часто отмечаем весомый вклад в развитие страны мужественных людей, которые проявили себя в это непростое время. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями. Сейчас России вновь брошен вызов. На передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Сегодня награды получили жители региона, которые сами приняли решение встать на защиту страны. Все они для нас герои, настоящие защитники Родины, – сказал Игорь Кобзев.

В рамках торжественной церемонии были вручены награды ученым Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований, Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Почетные звания получили врачи Иркутской государственной областной детской клинической больницы и городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, представители Иркутского национального исследовательского технического университета, учитель Бугульдейской средней школы и строитель.

– Постоянно на страже нашего здоровья стоят учёные и врачи, которые вносят большой вклад в развитие медицинской науки и системы здравоохранения, помогают росту и сбережению нации. Их труд также отмечен высокими государственными наградами. Педагоги, врачи, учёные, люди, посвятившие себя разным профессиям. Все вы приумножаете славу и богатство России. Присуждение профессиональных почётных званий нашим архитекторам, врачам, профессорам, которые учат молодежь, строителям и учителям свидетельствует о достигнутых ими достижениях и победах, о высоком трудовом энтузиазме, преданности ценностям и нравственным ориентирам. Все ваши достижения – вдохновляющий пример для общества, для наших граждан, прежде всего для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете фундамент для будущих достижений, – обратился к награжденным губернатор.